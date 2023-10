W Widzewie mają bardzo poważny problem. To już piąta kontuzja!

W tym spotkaniu nie zagrali przebywający na zgrupowaniach swoich drużyn narodowych Henrich Ravas, Andrejs Ciganiks i Dawid Tkacz.

Brakło także Bartłomieja Pawłowskiego oraz Sebastiana Kerka. W przypadku tych widzewaków sprawa jest poważniejsza. Obydwaj zmagają się z kłopotliwymi urazami i czekają na ostateczne diagnozy specjalistów.

Niemiecki pomocnik doznał urazu stawu skokowego w meczu ze Stalą Mielec. Opinia lekarska sugeruje konieczność przeprowadzenia operacji, ale w klubie czekają jeszcze na ostateczną diagnozę. Jeśli okaże się, że do akcji będzie musiał wkroczyć chirurg ortopeda, to będzie to oznaczało przerwę zawodnika w grze już do końca tego roku.