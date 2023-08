W sobotę w Łodzi. Jarosław Piechota pokona 13 tysięcy schodów!

Łodzianin, z okazji 600-lecia miasta, pokona biegiem sześćset pięter! Próba odbędzie się w Orion Business Tower przy ul. Sienkiewicza 85 /87 w godzinach 11-14.

- By tego dokonać będę musiał czterdzieści sześć razy wbiec na trzynaste piętro naszego pięknego szklanego biurowca plus dwa piętra czyli pokonał ponad 13 tysięcy schodów - mówi Piechota. - Przy okazji będzie to akcja charytatywna , na pewno nie tak szeroko zakrojona jak ta organizowana przeze mnie od 6 lat w styczniu, ale postaram się uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla dzieci.