W sobotę Raków - ŁKS. Czy beniaminek postawi się mistrzowi?

Trudno w tej chwili mówić o udanym powrocie łodzian do elity. Dla łodzian zderzenie z ekstraklasą jest jak na razie bolesne, są na przedostatnim miejscu i mają na koncie dwie wygrane i aż pięć porażek.

Raków Częstochowa zakończył walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Porażka w czwartej rundzie z FC Kopenhaga sprawiła, że już za kilka dni zadebiutuje w fazie grupowej Ligi Europy. Tym samym mecz z ŁKS będzie generalnym sprawdzianem dla tej drużyny przed pojedynkiem z Atalanta Bergamo.

Z sobotnim meczu nie zagrają kontuzjowani Ivi Lopez, Jean Carlos Silva i Stratos Svarnas. Do gry wrócili natomiast John Yeboah i Zoran Arsenić, którzy ostatnio nie grali w druż0ynie trenera Dawida Szwargi.

Pięciu zawodników mistrza Polski było ostatnio na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Powołania do kadry Rumunii dostali Deian Sorescu i Bogdan Racovitan, Giannis Papanikolau wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Grecji, Kacper Bieszczad otrzymał powołanie do kadry U-21, a Dawid Drachal do U-19.