W sobotę piłkarze ŁKS zmierzą się z Lechem Poznań. Wyjątkowo trudne zadanie trenera łodzian Piotra Stokowca

Nie tylko dlatego, że to właśnie drużyna z al. Unii zamyka tabelę i jako jedyna przegrała wszystkie sześć spotkań wyjazdowych, strzelając w nich tylko jedną bramkę. Lech (zajmuje teraz piątą pozycję, ale ma jeszcze jeden mecz do rozegrania) jest więc faworytem, a do tego znajduje się w gronie zespołów, które nie doznały porażki w roli gospodarza (obok Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Zagłębia Lubin).

Do tego można dodać jeszcze jedno utrudnienie. ŁKS ma grać do końca roku wyłącznie mecze z byłymi mistrzami Polski.

Zacznie w Poznaniu konfrontacją z ośmiokrotnymi zdobywcami tytułu, ale później nie będzie łatwiej. W trzynastej kolejce podejmuje Górnika Zabrze, w czternastej gra we Wrocławiu ze Śląskiem, w piętnastej w Łodzi z Piastem Gliwice, w szesnastej też u siebie z Zagłębiem Lubin, w siedemnastej w Mielcu ze Stalą, w osiemnastej w Łodzi z Legią i kończy tegoroczne zmagania przed własną publicznością meczem z Ruchem Chorzów. Trzeba przyznać, że to całkiem niezły „serial”. Choć wypada przypomnieć, że ŁKS też był mistrzem kraju. I to dwukrotnie, bo w 1958 i 1998 roku