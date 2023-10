Przed meczem Lecha z ŁKS. Jak w Poznaniu wypadnie Hiszpan Dani Ramirez? Hiszpański pomocnik wraca do stolicy Wielkopolski

Nie ulega wątpliwości, że sobotnie spotkanie będzie niezwykle istotne dla ,,Rycerzy Wiosny". Ewentualna porażka z lechitami oznaczałaby przecież, iż dwukrotni mistrzowie Polski nadal będą zamykać tabelę krajowej elity, a ich sytuacja stanie się jeszcze bardziej niewesoła.

Coś nam mówi, że Stokowiec pośle w sobotę do boju w wyjściowym składzie Daniego Ramireza. W tym sezonie rozegrał on dziesięć ligowych spotkań w koszulce ŁKS, z których siedem rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Zdobył w nich dwa gole, ale żadnego z gry (dwukrotnie pewnie wykonywał karne)

Z całą pewnością Ramirez będzie chciał szczególnie pokazać się z dobrej strony. W zimowej przerwie w sezonie 2019/2020 przeniósł się bowiem z ŁKS właśnie do Lecha. W Poznaniu wiązano z nim całkiem spore nadzieje. Wydaje się, że jednak im nie sprostał, choć określenie jego pobytu w wielkopolskiej drużynie mianem porażki byłoby grubą przesadą. We wszystkich rozgrywkach rozegrał w Lechu 94 spotkania, w których siedemnastokrotnie pokonał golkiperów rywali, dodając do tego dwadzieścia asyst. Ramirez miał swoje ,,pięć minut" w rywalizacji o awans do fazu grupowej Ligi Europy. Nie zapominajmy również, że został z Lechem mistrzem Polski. Latem 2022 w Poznaniu z niego zrezygnowano i trafił do Zulte Waregem. Obie strony były wtedy zadowolone, bowiem działacze z Belgii nie musieli za niego zapłacić, a włodarzom z Poznania ,,spadł'' z kolei z listy płac.