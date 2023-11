W sklepach już Boże Narodzenie. Zobacz, co można kupić oraz CENY - galeria zdjęć

Łodzianie już dziś mogą sobie kupić wszystko na święta Bożego Narodzenia. Asortyment jest bogaty - nie tylko dekoracje i jedzenie.

W sklepach już święta W pierwszej dekadzie listopada na sklepowych półkach na dobre rozgościły się akcesoria związane ze świętami Bożego Narodzenia. Nie jest to nic dziwnego, że tuż po dniu Wszystkich Świętych to właśnie one zajmują eksponowane miejsca w witrynach. Choć w wielu placówkach handlowych asortyment ten wystawiony był nawet jeszcze wcześniej (już we wrześniu!), teraz staje się dominującym na tle innych codziennych i sezonowych artykułów. Wystarczy przejść się po jakimkolwiek centrum handlowym, by niemal ulec wrażeniu, że pora na gwiazdkowe zakupy. Kto chce zrobić je z wyprzedzeniem – zrobi to i będzie zadowolony. Wybór różnego rodzaju produktów jest teraz ogromny! Prezenty i nie tylko CO KUPISZ NA BOŻE NARODZENIE - ZOBACZ W NASZEJ GALERII ZDJĘĆ

- Jeśli ktoś dziś chciałby sobie sprawić dekoracje choinkowe – to najlepszy moment – radzi jedna z ekspedientek w sklepie wielobranżowym. - Mamy bombki we wszystkich kolorach, wielkościach i ilościach! Są łańcuchy, są sznury lampek, są gwiazdki.

Bombki można kupić zarówno szklane, jak i z tworzyw sztucznych, w kompletach, jak i pojedyncze. Ich ceny są porównywalne z ubiegłorocznymi – od kilku złotych za pojedynczą, po kilkadziesiąt złotych za zestaw. Ceny zależą od jakości, ilości, a także od kształtu i wielkości. Mamy nie tylko klasyczne bombki okrągłe, ale też bombki pierniki, makaroniki, żołnierzyki, rękawice, cukierki, choinki, gwiazdki, a nawet tak nieoczywiste jak pudełka frytek, butelki czy hamburgery! Poza tym dziś asortyment świąteczny to nie tylko dekoracje na drzewko. Ta także cała gama rzeczy do ozdabiania domu, ogrodu czy stołu. Są różnego rodzaju figurki ceramiczne czy drewniane, lampiony, koce, poduszki, pościel, obrusy, serwetki, talerze, szklanki, patery, kubki – słowem całe zastawy w wersjach bardzo eleganckich albo o charakterze humorystycznym – z zabawnym reniferem, mikołajem lub napisem. Święta królują też na działach z odzieżą, gdzie można kupić sobie wszystko – od bielizny, piżam, po sukienki, sweterki, czapki i rękawiczki oraz domowe ciepłe kapcie i kolczyki w kształcie choinek czy czapek mikołaja. Mamy także świąteczne kosmetyki – kremy do rąk, balsamy pachnące cynamonem czy piernikami. W drogeriach kupimy zestawy pełne kosmetycznych upominków na każdy dzień adwentu jako odmianę kalendarza adwentowego. W sklepach spożywczych, marketach i dyskontach jest także już spory wybór słodyczy z czekoladowymi mikołajami na czele. Można też dziś już kupić papier do pakowania prezentów, ozdobne torebki oraz pudełka, wstążki i gwiazdki do dekoracji.

Klienci na razie w większości oglądają świąteczny asortyment. Ale niektórzy pierwsze drobiazgi już nabywają - na przykład na mikołajki. Powodzenie mają oryginalne skarpetki w bombkach czy zestawy do samodzielnego wykonania dekoracji świątecznej oraz tradycyjnie - kubki. Choć co roku jest ich mnóstwo, za każdym razem urzekają klientów.

Oto przykładowe produkty oraz ich ceny:

świąteczne pudełko - 13 zł

poduszka - 29-69 zł

koc - 30-80 zł

kubek - 10-15 zł

krem do rąk - 7 zł

kula do kąpieli - 17 zł

świeca zapachowa - 40 zł

skarpetki - 25 zł

rękawiczki - 20 zł

ogrzewacz do rąk - 20 zł

domek na t-light - 18-20 zł

sztuczna choinka - 45 zł

bombki - 5-15 zł/szt.

