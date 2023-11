W piątek piłkarze ŁKS zagrają z Polonią Warszawa. Kto pokaże się trenerowi Piotrowi Stokowcowi z dobrej strony? ZOBACZ WIDEO

Następca Kazimierza Moskala w ŁKS cały czas szuka optymalnego zestawienia swojego zespołu. Takiego, który już w najbliższej perspektywie czasowej, czyli w tegorocznych zmaganiach o punkty w ekstraklasie będzie zwyciężał. A to , co nie jest żadnym odkryciem Ameryki, jest absolutnie kluczowe, żeby zachować realną szansę na pozostanie w krajowej elicie. Naprawdę nie ma co liczyć na wiosnę seryjnych zwycięstw.

Stokowiec postanowił też przeprowadzić szczegółowe testy szybkościowe oraz wydolnościowe, które odbyły się pod czujnym okiem specjalistów od przygotowania motorycznego. Włączył także do kadry graczy, którzy ostatnio walczyli w drugoligowych rezerwach (Mateusza Bąkowicza, Oskara Koprowskiego, Antoniego Młynarczyka, Jędrzeja Zająca, Nelsona Balongo oraz Oliwiera Sławińskiego).

Przed zimową przerwą w ekstraklasie dwukrotnych mistrzów Polski czekają jeszcze następujące starcia o stawkę: z Zagłębiem Lubin w Łodzi (24 listopada, piątek, 18), Stalą w Mielcu (2 grudnia, sobota, 12.30), Legią Warszawa w Łodzi (10 grudnia, niedziela, 15) oraz Ruchem Chorzów w Łodzi (17 grudnia, niedziela, 12.30). W jakich humorach będzie ŁKS po tych spotkaniach?