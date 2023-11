ŁKS. Sparing łódzkich piłkarzy z Polonią Warszawa odbędzie się w piątek w samo południe?

Jak już informowaliśmy, ,,Rycerze Wiosny" zmierzą się w tym meczu z grającą w pierwszej lidze Polonią Warszawa. Według informacji opublikowanych na portalu ,,Duma Stolicy", starcie ŁKS z ,,Czarnymi Koszulami" zostanie rozegrane w najbliższy piątek w samo południe w Łodzi.

To, że spotkanie ma się odbyć w Łodzi lub jej okolicach zapowiedział już w trakcie konferencji prasowej szkoleniowiec ełkaesiaków. Jest pewne, że nie na Stadionie Króla, bowiem właśnie w piątek powalczy na nim reprezentacja Polski do lat 21 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Izraelem (godz. 16). Inna sprawa, że na razie nikt oficjalnie nie potwierdził daty i miejsca rozegrania sparingu, zapewne stanie się to wkrótce

W każdym razie zmierzą się dwaj beniaminkowie - ŁKS ekstraklasy i Polonia jej zaplecza. Drużyna ze stolicy zajmuje aktualnie dwunastą lokatę w tabeli z dorobkiem osiemnastu punktów (pięć zwycięstw, trzy remisy oraz siedem porażek, gole: 21-20). W ostatnim meczu zremisowała bezbramkowo na Lubelszczyźnie z Górnikiem Łęczna, co należy uznać za naprawdę wartościowy rezultat, bowiem rywale są znacznie wyżej notowani.