W niedzielę piłkarze ŁKS zmierzą się z Sandecją Nowy Sącz

Mecz ŁKS II – Sandecja Nowy Sącz rozpocznie się w niedzielę (10 września) o godz. 14 na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla w al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

Bilet wstępu na ten mecz kosztuje 20 zł (normalny) i 10 zł (kobiety, dzieci do 18. roku życia i osoby powyżej 65. roku życia) i możN go kupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl ) albo w dniu meczu (czyli w niedzielę) w kasie biletowej od strony al. Unii 2 czynnej od godz. 12.30.

Do dyspozycji kibiców będą sektor VIP i część sektora B3, w sumie 880 miejsc (liczba miejsc jest ograniczona).