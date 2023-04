W Matce Polce urodziły się trzecie w tym roku trojaczki. Dwie dziewczynki i chłopczyk będą musieli spędzić nieco czasu w szpitalu

Rodzice dzieci do końca nie byli pewni, czy chłopców jednak nie będzie więcej niż dziewczynek. Mimo to imiona były wybrane dla dwóch dziewczynek i chłopca. Gdyby okazało się, że chłopców jest więcej, planowali burzę mózgów.

Dzieci z ciąż mnogich, a już zwłaszcza trojaczki, nie mówiąc o czworaczkach czy pięcioraczkach, rodzą się przed terminem. Dla zdrowia dzieci ważne jest aby jak najdłużej były w łonie mamy. Liczy się każdy kolejny dzień. Im urodzą się później, tym ich organizm będzie dojrzalszy, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że unikną powikłań związanych z urodzeniem przed terminem.

Ciąża trojacza zdarza się raz na 6500 porodów. Może być ciążą jednojajową (zdarza się raz na pół miliona porodów), a maluszki są jednej płci i do siebie podobne, dwujajową (co najmniej dwa noworodki są tej samej płci i są do siebie podobne) lub trzyjajową, kiedy to każde dziecko może wyglądać inaczej.