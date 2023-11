W łódzkim ogrodzie urodziły się kolejne zwierzęta. Powiększyły się stada! Zobaczcie zdjęcia

Zoo w Łodzi. Młode wydry wkrótce będą uczyć się pływać

Jeden wyskoczył z torby, drugi wychyla głowę

W części zoo poza Orientarium, na wybiegu przy pawilonie Australii skacze młody kangur. Kilkumiesięczny malec na dobre opuścił torbę matki. Był na to najwyższy czas, ponieważ siedzi w niej drugi maluch. - Spędza w niej dużo czasu, choć można już zauważyć, jak się z niej wychyla. Ciąża u kangurów trwa bardzo krótko, zaledwie 33 dni. Potem małe, jeszcze głuche i ślepe samodzielnie pełzają do torby matki, by w niej spędzić kolejne pół roku swojego życia. Dopiero po tym czasie zaczynają opuszczać bezpieczną torbę i poznawać świat - dodaje Barbara Wicińska.

Zoo w Łodzi. Młode małpy, wikunie, dikdik i leniwiec

Ten rok pod względem urodzin zwierząt łódzkie zoo może z powodzeniem zaliczyć do udanych. Latem, w ciągu tygodnia na świat przyszły trzy małpy różnych gatunków - samica makaka wanderu, samiec saki białolicej i przypuszczalnie również samiec langura jawajskiego. W niecodziennych okolicznościach na świat przyszły dwie wikunie, obydwa młode to samce. Ich narodziny miały miejsce w weekend, gdy ochodzono 600-lecie Łodzi i ogród zwiedzały tłumy gości. W sobotę 29 lipca na wybiegu urodziła jedna samica, następnego dnia druga. Fakt, że wybrały sobie takie miejsce nie jest wyjątkowy. Zwierzęta zazwyczaj rodzą na wybiegach, do których są przyzwyczajone i w których czują się bezpiecznie. Jednak zaskakujące jest to, że poród przebiegał na oczach osób zwiedzających ogród, co zdarza się bardzo rzadko.

Na tym nie koniec. Wiosną para leniwców dwupalczastych, Lenka i Chaparro, zostali rodzicami po raz drugi. Pierwsze młode to samiec, któremu nadano imię Sid. Po odchowaniu przez Lenkę zamieszkał w pawilonie zoo "Nocny świat". Płeć drugiego potomka nie jest jeszcze znana.

Również o tej porze roku u dikdików, jednych z najmniejszych antylop świata, nie większych od zająca, urodził się samiec. W wolierze ptaków brodzących wykluł się ślepowron, ptak z rodziny czaplowatych. Dobra wiadomość nadeszła też ze świata gadów. W Orientarium wykluły się trzy węże mandaryńskie.