W Łodzi powstanie nowy park handlowy ze sklepami znanych i lubianych marek! Wiemy, jakie sklepy powstaną

Nowa Górna to centrum mające silną pozycję na rynku, ważne dla lokalnej społeczności i chętnie wybierane przez łodzian na codzienne zakupy. W sąsiedztwie obiektu powstają nowe osiedla, a kolejne są w planach. Marki, które wprowadzane są do parku handlowego nie tylko dopełnią już istniejącą ofertę Nowej Górnej, ale same w sobie będą atrakcyjne - tym bardziej, że są już konsumentom dobrze znane.

Ekologia i zrównoważony rozwój centrum Nowa Górna

To jednak nie jedyny aspekt, który ważny jest dla inwestora. Kluczowa jest też ekologia. W zeszłym roku Nowa Górna uzyskała wynik „excellent” w certyfikacji BREEAM In-Use, co potwierdza, że obiekt rozwija się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska i stale minimalizuje swój wpływ na otaczający go ekosystem. Podobnie ma być z budowanym właśnie retail parkiem.

Na dachu budynku zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które zapewnią obiektowi częściową niezależność energetyczną, a także – co ważne dla inwestora – ograniczą ślad węglowy.

– Nowa Górna od lat rozwija się w oparciu o zielone idee, założenia ESG i unijne standardy. Nowy park handlowy kontynuuje ten kierunek – mówi Barbara Wojdełko. – Staramy się, aby istniejące, jak i nowe realizacje były przyjazne środowisku, dążyły do ograniczania emisji dwutlenku węgla, a także minimalizowały zużycie zasobów naturalnych, w tym zwłaszcza wody i energii. To myślenie, w które wpisuje się także najnowsza realizacja w Łodzi.