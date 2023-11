W Łodzi odbywają się międzynarodowe zawody dla miłośników dronów. Zobacz, jaki tor przeszkód musi pokonać pilot takiej maszyny

To już piąta edycja

W tym roku zawody mini dronów Tiny Whoop - drony do rozmiarów 75 milimetrów, odbywają się po raz piąty. Początkowo odbywały się dwa razy w roku. W tym roku po raz pierwszy impreza ma międzynarodowy charakter.

** Przyjechali z całego świata

Andrzej Całka na zawody przyjechał z Czeladzi na Śląsku. Od 4 lat bawi się dronami, uczy jak je pilotować młodych pasjonatów. Fakt, że go słuchają uważa za swój sukces. Jak mówi pilotowanie dronów to dla niego świetna zabawa i odskocznia od codzienności. - W tym roku jestem po raz pierwszy na zawodach i przygotowałem się psychicznie na super zabawę - twierdzi Andrzej Całka. **

Na zawody zapisane było 80 osób ale z powodu zimowej pogody nie wszyscy dotarli do Łodzi. Zgłosiło się ponad 70 pilotów i pilotek. Najwięcej z Polski, ale są też goście z Czech, USA, Węgier, Chorwacji, Niemiec i Holandii. Wśród nich jest kilka pań. Najmłodszy uczestnik imprezy ma 15 lat, najstarsi przekroczyli 40-tkę.