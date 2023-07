W Łodzi odbyły się spotkania funkcjonariuszy służby więziennej z uczniami klas podstawowych

Spotkania funkcjonariuszy służby więziennej z uczniami klas podstawowych odbywały się na terenie szkół. Młodzież miała okazję poznać podstawowe zagadnienia prawne i przekonać się, że przestrzeganie prawa dotyczy każdego z nas. Dodatkowo zaprezentowano środki przymusu bezpośredniego, jak i również środki ochronne. Dużą atrakcją dla uczniów były pokazy z udziałem psa służbowego, który miał za zadanie spośród kilku paczek znaleźć zakazaną substancją. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda proces szkolenia zwierząt oraz czym zajmują się w jednostce penitencjarnej.

Tego typu spotkania z funkcjonariuszami służby więziennej to świetna lekcja dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Mogą oni zobaczyć co dzieje się z człowiekiem, kiedy nie przestrzega on prawa – dodał gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.