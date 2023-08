W Łodzi można zjeść porządne śniadanie na mieście. Światowy trend polubili łodzianie i chętnie żywią się na mieście SONDA

Co na śniadanie w łódzkich restuaracjach

Według portalu Jemy w Łodzi, w naszym mieście jest niemal 70 lokali, które mają w menu śniadania. Dominują te słodkie oparte na plackach, pankejkach, naleśnikach i owsiankach, ale kto lubi jedzenie wytrawne również znajdzie coś dla siebie. I to niekoniecznie tylko w centrum miasta, przy ulicy Piotrkowskiej. Śniadania serwują również osiedlowe bary i kawiarnie. Dla lokalnej społeczności to często świetny pretekst do spotkania ze znajomymi. Nikt przecież nie powiedział, że rodzinne, czy przyjacielskie nasiadówki muszą się odbywać przy kawie z ciastkiem, czy dwudaniowym obiedzie. Świeże, ciepłe śniadanie to doskonały pretekst, by wspólnie zacząć dzień.