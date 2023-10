W ŁKS. Dlaczego Moskal ma płacić za błędy Salskiego i Dziedzica?

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zdaniem obserwatorów, ten mecz miał decydować o zawodowej przyszłości obydwu trenerów. Przegrał zespół Kazimierza Moskala i wszystko wskazuje na to, że jego los w ŁKS został przypieczętowany. Nieoficjalnie mówi się, że po reprezentacyjnej przerwie, piekarzy z al. Unii poprowadzi inny szkoleniowiec.

To chyba jednak nie dziwi, bo łódzka drużyna w sześciu ostatnich spotkaniach wywalczyła ledwie punkt i nadal jest czerwoną latarnią ligi!

ŁKS to dla Moskala szczęśliwy, ale i przeklęty klub. To on w 2019 roku wywalczył z drużyną z al. Unii awans do ekstraklasy, ale w trakcie sezonu został zwolniony, a drużyna spadła do pierwszej ligi. Cztery lata później wrócił z łodzianami do krajowej elity, ale znów zespół zawodzi. Poprzednim razem przetrwał do rundy wiosennej, teraz porażka w Radomiu może spowodować zwolnienie już jesienią.