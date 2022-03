W brzezińskich szkołach podstawowych powstały oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy

W Szkole Podstawowej nr 1 powstał oddział dla uczniów ukraińskich klas I-III. W piątek (18 marca) było w nim 15 dzieci. Zajęcia w wymiarze 20 godzin realizuje dwoje nauczycieli, polski i ukraiński. Uczniowie mają także jedna dodatkową godzinę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tej szkole uczy się także 5 innych dzieci, które zostały włączone do istniejących oddziałów.

Oddział dla uczniów ukraińskich klas IV-VI utworzony został też w Szkole Podstawowej nr 3. Tutaj naukę pobiera 9 uczniów. Jeden został włączony do istniejącego oddziału. Uczniowie w programie obejmującym 23 godziny mają 8 godzin języka polskiego, po 3 godziny matematyki i języka angielskiego, 2 godziny wychowania fizycznego i po jednej godzinie biologii, geografii, historii, informatyki, techniki i plastyki/przyrody.

W Szkole Podstawowej nr 2 utworzono klasę przygotowawczą do uczniów ukraińskich klas VI-VIII-IX. Do tego oddziału chodzi 9 uczniów. Jeden uczeń został włączony do innego istniejącego oddziału, gdyż znał język polski. Uczniowie w oddziale przygotowawczym mają lekcje w wymiarze 26 godzin tygodniowo.

Wszyscy ukraińscy uczniowie od pierwszego dnia mają zapewnione posiłki (obiady). Ich rodzice mogą złożyć wnioski o dofinansowanie żywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.