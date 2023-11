W bagażniku auta wywieźli do lasu. Rozebrali, pobili pałką teleskopową i przywiązali do drzewa

Co się wydarzyło 29 października?

Jak wynikało z relacji poszkodowanego, w godzinach popołudniowych pod jego mieszkanie podjechała oplem jego 32-letnia znajoma oraz jej dwóch kolegów. Po krótkiej rozmowie zmusili go, aby wszedł do bagażnika samochodu. Pokrzywdzony ze strachu, wykonał ich polecenie. Po kilku minutach jazdy, zatrzymali auto w lesie. Kazali pokrzywdzonemu wyjść z bagażnika. Mężczyzna nie miał orientacji, gdzie się znajduje. Następnie zdjęli z niego ubranie, które wyrzucili w pobliskie pole. Potem zaczęli go bić. Jeden z napastników uderzał go pałką teleskopową, pozostali agresorzy bili i kopali go po całym ciele. Wcześniej wyjęli z jego odzieży portfel, w którym było kilkaset złotych. Następnie linką przywiązali go do drzewa i odjechali.

Policja nie zdradza jaki był motyw ich działania - czy chodziło o te kilkaset złotych czy mieli inne powody.

Kobieta i jej 31-letni konkubent zostali zatrzymani w Sieradzu. 43-latek wpadł w Zduńskiej Woli. Zabezpieczono też opla 32-latki, który słuzył do porwania, porzuconą w polu odzież oraz pałkę teleskopową.