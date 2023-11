Uwaga, ślisko! Na łódzkich chodnikach i jezdniach - szklanka. Piesi się przewracają, samochody jadą powoli...

Uwaga ślisko! Koszmarny poranek w Łodzi

- Cała ulica Skorupki też jest jak lodowisko - dodaje łodzianka, która przyjechała do pracy do Śródmieścia. - Nie dojechałem do firmy, bo miałem stłuczkę, niegroźną, ale samochód uszkodzony - opowiada mieszkaniec Zgierza, który jechał do Łodzi.

Łodzianie, którzy wyszli rano do pracy i do szkół już mieli okazję przekonać się, jak na chodnikach i jezdniach jest niebezpiecznie. Wystarczył moment nieuwagi i niektórzy przewracali się na prostej drodze, a prawie wszyscy "łapali figury", bo się nie spodziewali, że jest aż tak ślisko.

Pogoda w Łodzi

W nocy z 22 na 23 listopada temperatura w Łodzi spadła do kilku stopni poniżej zera - było minus 4 stopnie C. Nad ranem się nieco ociepliło, ale zaczął padać marznący deszcz. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do 6 stopni C. Niestety będzie też cały czas padać deszcz. Prognozy przewidują także bardzo silne wiatry - nawet do 70 - 90 kilometrów na godzinę.