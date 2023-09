Urodziny w łódzkim zoo. Na świecie pojawiły się leniwiec i dikdik, a wykluły ślepowron i węże mandaryńskie

Urodziny w łódzkim zoo. To już drugi leniwiec

Dopiero po tym czasie zacznie samodzielnie wspinać się po drzewach i lianach. Para leniwców dwupalczastych, zwanych także leniuchowcami, mieszka w łódzkim ogrodzie od 2019 roku. Po trzech latach urodził się samczyk, któremu nadano imię Sid. Po odchowaniu przez Lenkę zamieszkał w pawilonie "Nocny świat". Leniwce stają się bardziej aktywne nocną porą. Jakiej płci jest niedawno urodzony osobnik jeszcze nie wiadomo. Uda się to ustalić, gdy podrośnie.

W ostatnim czasie powiększyła się także rodzina dikdików - urodził się samiec. Dikdiki to jedne z najmniejszych antylop świata, nie większe od zająca. Zwiedzający muszą wykazać sporo cierpliwości i wytężyć wzrok, by dostrzec je na wybiegu. Nie dość, że nie grzeszą wielkością, to są skryte i płochliwe.

Czytaj tutaj: