Uroczystości z okazji 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Ostatniego dnia sierpnia odbyły się w Łodzi obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, efektem czego było powstanie wolnych związków zawodowych. W ten sposób powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a dzień 31 sierpnia stał się symbolem wolności.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, aby oddać pamięć i szacunek wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do poskromienia komunistycznych władz, zorganizował 31 sierpnia br. uroczysty przemarsz i składanie kwiatów przy pomniku Solidarności.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus u oo. jezuitów w Łodzi. Po mszy przedstawiciele władz łódzkiej „Solidarności” złożyli kwiaty na symbolicznym grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, po czym uczestnicy obchodów przemaszerowali przed „Pomnik-Krzyż” Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi. Uhonorowano także pamięć o. Stefana Miecznikowskiego, jezuity, kapelana łódzkiej "Solidarności" z lat 80., którego pomnik odsłonięto niedawno obok kościoła przy ul. Tuwima.

Zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” Waldemara Krenca. Dziękował on tym wszystkim, którzy dochowali wierności ideałom "Solidarności", przypomniał o osiągnięciach, ale i niespełnionych dotąd postulatach związku. Wymienił tu m.in ustawę o emeryturach stażowych, która pomimo obietnic rządu do dziś nie trafiła pod obrady Sejmu.

W dalszej kolejności uczestnicy przemarszu oraz przedstawiciele organizacji społecznych, złożyli kwiaty na pomniku. Hołd Bohaterom Sierpnia 1980 roku oddali m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, spółek kolejowych a także członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym m.in. twórcy łódzkiej „Solidarności”.