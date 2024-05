Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 79. rocznicy powołania Politechniki Łódzkiej

Nawiązując do silnej pozycji uczelni na arenie międzynarodowej podkreślił: - Dołączając do European Consortium of Innovative Universities,sieci 14 uczelni europejskich, badaczki i badacze Politechniki Łódzkiej włączyli się w 5 obszarów naukowych realizowanych w konsorcjum.

Wymieniając sukcesy mijającej kadencji rektor prof. Jóźwik, przypomniał doskonałe wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych oraz przynależność do grona uczelni z największą liczbą grantów w prestiżowym programie Horyzont Europa. - Realizujemy ich aż 11 - zaznaczył.

Sukcesem jest wyróżnienie uczelni Diamentami Forbesa 2024, przyznawanymi najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Prof. Jóźwik powiedział też:

- Zarówno w bieżącej pracy uczelni, jak i długofalowym planowaniu, nasze działania osadzamy w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Ta wrażliwość obecna jest także w obszarze kształcenia. Politechnika Łódzka wykorzysta ponad 8 milionów zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na przeprowadzenie projektu skupiającego się na kierunkach studiów związanych z energetyką wykorzystującą odnawialne źródła energii i transportem.

Swoje wystąpienie rektor prof. Krzysztof Jóźwik zakończył

- Szanowni Państwo, zbliżamy się do 80-lecia naszej uczelni. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania pełni naszego potencjału. (…) Pragnę nadmienić, że jubileusz będziemy świętować w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. Rozpoczniemy go wspólną inauguracją roku akademickiego 2024/2025, która odbędzie się 2 października w Filharmonii Łódzkiej. Cieszę się, że integracja łódzkich uczelni się zacieśnia, ponieważ razem jesteśmy silniejsi, zachowując tę piękną różnorodność.

Festiwal nagród

Laureaci 11 różnych konkursów dla studentów, absolwentów, doktorantów i doktorów otrzymali nagrody, w wielu przypadkach ufundowane przez biznesowych partnerów uczeni. W sumie wyróżniono 21 osób. Wręczono też statuetki i dyplomy laureatom pięciu Konkursów JM Rektora. W sumie nagrodzono ponad 30 osób.

Jestem bardzo dumny, ze mogliśmy wręczyć tak dużo nagród – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik – to efekt aktywności studentów, doktorantów i pracowników. Serdecznie im gratuluję.

Profesorowie zasłużeni dla Politechniki Łódzkiej

Szczególnym wydarzeniem urodzinowego posiedzenia Senatu było nadanie pięciu zasłużonym naukowcom godności Profesora Seniora PŁ. Tytuł ten otrzymał prof. Zbigniew Kozanecki z Wydziału Mechanicznego oraz z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska: prof. Marek Dziubiński, prof. Andrzej Heim, prof. Władysław Kamiński i prof. Roman Zarzycki.