Ulica Gdańska w Łodzi. Od soboty 15 kwietnia wracają tramwaje linii 15

Ulica Gdańska w Łodzi. Nakładka torowa dla dwukierunkowego taboru

Nadal trwa remont ulicy Legionów na odcinku od Zachodniej do Gdańskiej, który wstrzymał ruch tramwajów.

Kilka dni temu rozpoczął się montaż nakładki torowej przy ulicy 1 Maja. Umożliwi to dwukierunkowym tramwajom zawracanie. Zostanie też rozwieszona nowa sieć trakcyjna. Tramwaje linii 15, które od kilku miesięcy jeżdżą zmienioną trasą do Karolewa, zaczną znowu kursować Gdańską od soboty 15 kwietnia. Powrót taboru opóźnił się o kilka dni, ekipy miały problemy z prowadzeniem robót z powodu parkujących samochodów.