Trener Zagłębia Lubin Waldemar Fornalik: Widzimy, że Widzew też chce grać w piłkę

Fornalik udzielił wywiadu klubowej stronie internetowej.

Rozmawialiśmy i szukaliśmy przyczyny takiej postawy w meczu z Rakowem. Wszyscy uznaliśmy, że takie spotkanie nie ma prawa i nie powinno się w ogóle wydarzyć, ale tak jak przypuszczałem, chęć rehabilitacji u piłkarzy jest bardzo duża. Widać to od pierwszego treningu po meczu w Częstochowie, że generalnie wszyscy poczuwamy się do winy i wszyscy przeżyliśmy ten mecz. Piłka jednak czasami jest nieprzewidywalna. Chcemy zagrać bardzo dobry mecz z Widzewem i zatrzeć to złe wrażenie - stwierdził trener lubinian