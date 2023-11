Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: W kadrze Zagłębia nie ma anonimowych zawodników ZOBACZ WIDEO

Porażka Zagłębia z Rakowem może spowodować chęć odgryzienia się na kolejnym rywalu, ale może też być tak, że noga komuś bardziej zadrży. Nie chcemy jednak bazować na historii przeciwnika. Sam zastanawiam się, w jakie nuty uderzy trener Fornalik. Od wielu lat preferuje średni blok i kontrataki z bocznych sektorów, łącznie ze złamaniem do środka. W ofensywie nie zawsze Zagłębie podejmuje ryzyko, ale po tym zespole widać chęć do rozgrywania piłki od tyłu, do czego przyczynia się ustawienie z dwoma szóstkami. To będzie dla nas wyzwanie, jak temu przeciwdziałać. Trzeba też zwrócić uwagę na kadrę Zagłębia. Mimo ostatnich wyników, to nie są anonimowi piłkarze, a rozwój kilku z nich miałem okazję obserwować w minionych latach - powiedział opiekun łodzian