Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Cieszę się, że jako trener wreszcie odczarowałem to miejsce ZOBACZ WIDEO

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Przyjeżdżałem tutaj dwa razy i w obu przypadkach przegrywałem, dlatego cieszę się, że jako trener wreszcie odczarowałem to miejsce, choć oczywiście mały w tym mój udział. Początku nie zagraliśmy w naszym tempie. Zbyt ospale podejmowaliśmy decyzje, co wiązało się również z dobrym przygotowaniem przeciwnika. Było widać, że Wisła ma plan na mecz, ale on nie powinien być dla nas problemem, a mogło się to skończyć niepotrzebną stratą bramki. Druga część pierwszej połowy była tym, czego byśmy oczekiwali. Po przerwie to nie była piłkarska uczta, ale dobry dowód na to, żeby robić to samo niezależnie od tego, czy gra się w dziesięciu, czy w jedenastu. Paradoksalnie, to właśnie gdy chcieliśmy zagrać bezpośrednio, rywal mógł nas skarcić. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa i czterech zdobytych bramek. Mamy kolejny materiał do tego, żeby się rozwijać i kontynuować naszą przygodę w Pucharze Polski