Trener Ruchu Chorzów Jan Woś: Przed meczem w Łodzi jesteśmy umiarkowanymi optymistami

Krótki czas między dwoma spotkaniami to coś dobrego. Mecz z Widzewem jest nam bardzo potrzebny. Z Radomiakiem progres w naszej grze był widoczny, szczególnie w drugiej połowie. Nie straciliśmy bramki, co dawno nam się nie zdarzyło. Stwarzaliśmy sytuacje. Uważam, że w tym momencie dobrze, iż gramy z Widzewem. Czas pokaże, czy mieliśmy rację, ale zespół czeka na ten mecz. Jak chyba wszyscy, jestem zadowolony z drugiej połowy. Zespół zaczął grać w piłkę, utrzymywać się przy niej. A przede wszystkim stwarzaliśmy sytuacje i to naprawdę 100-procentowe. Możemy żałować, że ich nie wykorzystaliśmy, ale liczymy na to, że w kolejnym meczu też takie stworzymy. I już powinno być lepiej - stwierdził pierwszy trener chorzowian Jan Woś (niedawno zastąpił na tym stanowisku Jarosława Skrobacza)

Każdy chce oglądać Ruch wygrywający. Czy w lepszym, czy gorszym stylu. My zawodnicy, sztab, kibice – wszyscy chcemy wygrywać. Jeśli nawet zagrasz słabszy mecz, a wygrasz, to zostanie ci to wybaczone. Grę zespołu zawsze ocenia się przez pryzmat wyniku. Liczę, że konsekwentna gra z tyłu będzie przynosić nam to, co z Radomiakiem; że chłopcy uwierzą, zaczną grać odważnie do przodu i będziemy kreować sytuacje, które w końcu wykorzystamy – dodał Woś