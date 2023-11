Widzew. Powrót Bartłomieja Pawłowskiego coraz bliżej? Doświadczony zawodnik czuje się coraz lepiej

Dopiero 23 października działacze Widzewa oficjalnie poinformowali, że Pawłowski będzie musiał przejść mozolną rehabilitację, która ma potrwać od czterech do sześciu tygodni. Generalnie miało chodzić o problemy zdrowotne z rwą kulszową oraz miednicą.

Absencja Pawłowskiego trwa już długo. Po raz ostatni zagrał on w starciu o ligowe punkty 7 października w wygranym meczu ze Stalą Mielec 1:0 (został wówczas zmieniony w 88 minucie przez Hiszpana Luisa Silvę)

Pawłowski zdecydował się na jedną ze specjalistycznych klinik w Szczecinie. To właśnie tam pilnie ćwiczył, żeby jak najszybciej wrócić do pełni sił. I, o czym poinformowali tamtejsi lekarze, wszystko zakończyło się pomyślnie. Rzecz jasna, doświadczony pomocnik nie zagra z ,,niebieskimi". Jeśli jednak wznowi treningi z pełnym obciążeniem, to jego powrót na boisku jeszcze w tym roku jest jak najbardziej realny. W tym sezonie Pawłowski ma na koncie trzy gole oraz trzy asysty