Trener Radomiaka uderza w działaczy. Szkoleniowiec ŁKS myśli podobnie?

Mecz w Radomiu rozegrany zostanie w sobotę, początek o godz. 12.30.

Wprawdzie Radomiak zajmuje jedenaste miejsce w tabeli, ale trener tej drużyny nie kryje wściekłości na działaczy klubu.

- Gdybym wiedział, że tak będzie, to prawdopodobnie bym odszedł z klubu - mówił zdenerwowany Constantin Galca po meczu Raków Częstochowa - Radomiak (3:0). Szkoleniowiec „Zielonych” zaatakował zarząd klubu po szóstym spotkaniu bez zwycięstwa.

- Przychodziłem do klubu w złym (padło inne, wulgarne słowo z ust trenera) momencie. Dostałem obietnicę z klubu, że w nowym sezonie wszystko się zmieni diametralnie, prosiłem o wsparcie i go nie dostałem. Nic się nie zmieniło. Chciałbym powiedzieć, że wszystko jest dobrze, ale tak nie jest - powiedział trener Galca na konferencji prasowej po meczu w Częstochowie.