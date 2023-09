Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Wolę brzydkie zwycięstwa, niż piękne porażki ZOBACZ WIDEO

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Może się powtórzę, ale za nami kolejny intensywny tydzień, w trakcie którego mieliśmy okazję się poznawać. Wiele razy mówiłem piłkarzom, że wolę brzydkie zwycięstwa niż piękne porażki. Nie powiedziałbym, że ta porażka była piękna, bo trudno mi sobie taką wyobrazić, jednak pod kątem wypracowanych mechanizmów to był nasz najlepszy mecz z ostatnich trzech w ekstraklasie. Znów gubiliśmy jednak momenty do finalizacji, zbyt wolno podejmowaliśmy decyzje, co skutkowało małą liczbą sytuacji. Niezbyt dobrze przygotowałem też zawodników na wariant mniej przez nas spodziewany, z którego straciliśmy pierwszą bramkę. Niwelowaliśmy przewagę w bocznych sektorach, ale nie wspomniałem o podaniach między liniami. Po takim zagraniu Tomasiewicza do Krykuna padł pierwszy gol, co utrudniło nam realizację celu, jakim było zwycięstwo. Jestem zadowolony z tego, że drużyna w tak krótkim czasie jest w stanie robić progres, który jest widoczny, ale niezadowolony z efektu, czyli porażki. Żałuję tego, że nasi kibice na zakończenie tego intensywnego okresu nie mogli się cieszyć z wygranej. Dziękujemy im za wsparcie, a nam nie pozostaje nic innego niż tylko pracować, pracować i jeszcze raz pracować