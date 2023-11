Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Pokazaliśmy kawał dobrej piłki, zwłaszcza w pierwszej połowie ZOBACZ WIDEO

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Nie można się nie cieszyć, szczególnie w naszej sytuacji, gdy bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Ja jestem zadowolony tym bardziej, że pokazaliśmy dzisiaj kawał dobrej piłki, zwłaszcza w pierwszej połowie. Oczywiście, były momenty, kiedy mogliśmy jeszcze mocniej przenieść grę na połowę przeciwnika, podmęczyć go, bo wiedzieliśmy, że jeśli Lech zdobędzie bramkę, to będzie go trudno powstrzymać. Gratuluję moim piłkarzom, ponieważ bardzo dobrze podeszli do swoich obowiązków i nawet w trudnych momentach byli w stanie pocierpieć. Moja w tym głowa, żeby reagować na wydarzenia boiskowe. Dzisiejsze zmiany mogły dać sygnał do tego, aby kontrować, ponieważ uznałem, że to za wcześnie, by przez 90 minut trzymać takiego przeciwnika na jego połowie. Cieszę się, ponieważ to dla nas bardzo ważna i owocna lekcja, do tego za trzy punkty