Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Oczekiwałbym od naszych piłkarzy więcej cierpliwości

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): - Obiecałem sobie, że będzie krótko, ale nie jest łatwo zebrać myśli. Miałem duży dylemat, jak zagrać przeciwko tak dobrze zorganizowanemu w defensywie rywalowi: czy zmienić strukturę ofensywną i zaburzyć odruchy, które zawodnicy wypracowali sobie w stworzonych sytuacjach. Wybrałem to rozwiązanie, dzięki czemu stworzyliśmy sobie sporą liczbę sytuacji, ale mieliśmy większą trudność w ich wykorzystaniu. Nie napoczęliśmy przeciwnika, a później, przy niekorzystnym wyniku, moim piłkarzom zbyt często drżały nogi. Mogę tylko żałować tej decyzji. Z pozytywów, niedługo przed nami kolejny mecz. Możemy zrobić wszystko, żeby dać sobie i naszym kibicom kolejne zwycięstwo. Kibicom, którzy dzisiaj wspierali nas do ostatniego gwizdka. Oczekiwałbym od naszych piłkarzy więcej cierpliwości. Bez względu na efekt czy straconego gola, nie możemy dać ponieść się emocjom, zwłaszcza gdy do końca jest 70 minut. Większość sytuacji powinna być rozwiązana lepiej. To jednak kwestia procesu, w którym jestem. Jeżeli chodzi o dośrodkowania, to wiemy, że są niekorzystne, ale powodują rozproszenie przeciwnika w kluczowym elemencie strategicznym, tworzy się więcej miejsca w półprzestrzeniach. Dzięki takim wcięciom naszych ósemek mogliśmy kreować sytuacje. Generalnie: nie chcemy dośrodkowywać, ale takie odwrócenie uwagi może powodować, że możemy stworzyć sobie bardziej jakościową okazję