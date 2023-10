Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Nie możemy się już doczekać ligowego meczu ZOBACZ WIDEO

Nasza sytuacja kadrowa jest jaka jest. Ale ja w żadnym razie nie zamierzam narzekać. Mam do dyspozycji wielu zawodników. Mamy kilka opcji z przodu oraz w bocznych sektorach boiska. Kto wie, może właśnie w tej strefie rozstrzygną się losy tego spotkania. Mamy swoje założenia. Ten mecz to dla mnie dobra okazja, by zobaczyć, kto jest gotowy do walki i do szpiku napędzany wewnętrzną motywacją, a nie tylko funkcjonuje w drużynie, gdy jemu jest dobrze. Jest to element, który powoduje moją większa koncentrację na tym, jakich mam piłkarzy do dyspozycji. Przed Rakowem ćwiczyliśmy kilka nowych rzeczy i chcemy poszerzać wachlarz naszych możliwości. Szykujemy coś ekstra i mam nadzieję, że czas na adaptację zajmie nam mniej czasu - zakończył Myśliwiec