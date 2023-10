Przed meczem piłkarzy Widzewa w Częstochowie. Trudne szukanie szans łodzian na stadionie mistrzów Polski

Zacznijmy od łatwiejszego, bo obrońcy tytułu podejmują dwunasty zespół poprzedniego sezonu. Do tego w obecnych rozgrywkach gospodarze są w czwórce drużyn bez porażki w roli gospodarzy, a goście w szóstce, która nie wygrała na boiskach rywali. Jedynym klubem, któremu Widzew nie strzelił bramki w minionym sezonie, jest właśnie Raków (remis 0:0 w Łodzi, przegrana 0:2 w Częstochowie). Plaga kontuzji w Widzewie wyklucza występy kluczowych graczy, np. Bartłomieja Pawłowskiego, Sebastiana Kerka, Serafina Szoty i Dawida Tkacza.

Czas na szukanie argumentów za uniknięciem porażki widzewiaków. Obydwa zespoły prowadzą młodzi szkoleniowcy, dla których jest to pierwszy sezon w ekstraklasie i jakby „prawo do błędu” mają podobne (w Rakowie Dawid Szwarga, w Widzewie Daniel Myśliwiec). To prawda, że gospodarze wygrali u siebie do zera 5 spotkań, ale ze „średniakiem” Wartą tylko zremisowali 2:2, do tego poznaniacy dwukrotnie prowadzili