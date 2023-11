Trener piłkarzy Warty Dawid Szulczek: Naprawdę jesteśmy zaprawieni w bojach ZOBACZ WIDEO

Jedna i druga drużyna stara się grać w piłkę. Widzew ma model gry, który stara się wdrażać. Jedyna duża różnica jest taka, że nasi najbliżsi rywale grają w innej strukturze organizacyjnej. Za trenera Niedźwiedzia grali na trójkę obrońców, a teraz na czwórkę. Jest jeden stoper mniej, a za to jeden środkowy pomocnik więcej. Ma to związek z tym, że trener chce mieć większą jakość na boisku i myślę, że tak zdefiniował to też trener Myśliwiec. Z mojej perspektywy nie jest to aż tak duża różnica. Ważne jest to, że Widzew to zespół, który stara się narzucić swój sposób grania. Mamy swoje pomysły, jak wykorzystać pewne mankamenty w grze przeciwnika, ale mogę o nich powiedzieć dopiero po meczu na konferencji - dodał trener