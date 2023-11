Trener piłkarzy ŁKS Piotr Stokowiec: Cieszę się, że nie było żadnych kontuzji ZOBACZ WIDEO

Przy tym organizacyjnym zamieszaniu, bo wiemy, że gościmy Izrael na naszym stadionie, udało się wszystko spiąć i cieszę się, że mimo tej aury, dzięki współpracy z ośrodkami sportu mogliśmy zagrać na w miarę dobrym boisku. Sprawdziliśmy szersze grono zawodników, w tym kilku piłkarzy na co dzień występujących w zespole rezerw. Do tego nie straciliśmy bramki i wygraliśmy. Cieszę się też, że dziś nie było kontuzji, a Pirulo, Anton Fase i Nacho Monsalve wracają do treningów - stwierdził trener łodzian

Cieszę się, że ten sparing raz, że doszedł do skutku, bo fajnie, że Polonia przyjechała i nie traciliśmy czasu na podróże, szukanie jakichś boisk, tylko na własnych obiektach to rozegraliśmy i na własnych warunkach. Było to bardzo pożyteczne, dużo informacji i też takie przetarcie. Nic nie zastąpi gry z przeciwnikiem, nawet tak emocjonalnie i mentalnie. Zero z tyłu też myślę, że dla naszego bramkarza jest ważne. Na pewno więcej plusów, nawet nie widzę tutaj jakichś minusów z tego wszystkiego. Teraz czeka nas trochę odpoczynku i od poniedziałku ruszamy z nowym mikrocyklem - dodał Stokowiec