ŁKS - Polonia Warszawa 2:0. Udany mecz kontrolny łódzkich piłkarzy. Ełkaesiacy lepsi od pierwszoligowców ZOBACZ ZDJĘCIA I WIDEO

Widać, że Stokowiec cały czas stara się wykorzystać każdy dzień swojej pracy w ŁKS (12 października zastąpił na tym stanowisku Kazimierza Moskala), na to, by maksymalnie poznać drużynę. Oby z dobrym efektem i oby jeszcze w tym roku ,,Rycerze Wiosny" zaczęli wygrywać. Bez tego nie ma co marzyć o pozostaniu w ekstraklasie.

ŁKS przystąpił do meczu z ,,Czarnymi Koszulami" (Stokowiec grał kiedyś w Polonii i był jej trenerem) po dokładnych testach wydolnościowych oraz szybkościowych.

W 23 minucie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska i głową uderzał Dani Ramirez, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.

W 32 min gospodarze wyszli na prowadzenie. Z narożnika pola karnego precyzyjnie centrował Ramirez, a bośniacki napastnik Stipe Jurić uprzedził jednego z defensorów i główkował do siatki