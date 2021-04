Trener Marcin Broniszewski: W pierwszej lidze trzeba grać i wierzyć do samego końca

Marcin Broniszewski (trener Widzewa): - Jesteśmy bardzo niezadowoleni, że nie udało nam się zdobyć trzech punktów, bo o to graliśmy. Przewaga wynikająca z gry, którą prezentowaliśmy, nie powodowała, że tworzyliśmy wiele sytuacji. Sytuacji typowo bramkowych było naprawdę niewiele. Tak naprawdę poprzeczka Marcina Robaka i strzał w pierwszej połowie Pawła Tomczyka to za mało, żeby wygrać mecz. Musimy tych sytuacji tworzyć więcej, mimo że w rozgrywaniu piłki i przygotowaniu ataku wyglądało to nie najgorzej. Zagraliśmy kilka dłuższych podań w momentach, gdy obrona przeciwnika była ustawiona wysoko, a mamy szybkiego Pawła Tomczyka. Chcieliśmy wykorzystać jego potencjał szybkościowy. Próbowaliśmy też grać dołem i szukać bocznymi sektorami przedostania się pod bramkę przeciwnika. Zabrakło dokładnych podań w pole karne.

Karol Czubak dopiero wraca do zespołu. Wcześniej leczył uraz i ten proces doprowadzania go do tego, żeby można było wcześniej wpuszczać go na boisko, trwa. Myślę, że w następnych meczach będziemy mogli skorzystać z niego w dłuższym wymiarze czasu. W I lidze trzeba grać i wierzyć do samego końca, bo jeśli mamy myśleć w innych kategoriach, to w ogóle nie powinniśmy brać udziału w grze.