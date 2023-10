To nie koniec sprawy zalewania stadionu Widzewa. Jest reakcja magistratu ZDJĘCIA

Przełożenie, z powodu opadów deszczu, spotkania piłkarskiej ekstraklasy Widzew - Ruch Chorzów odbiło się dużym echem w kraju. Do sprawy odniosła się rada Nadzorcza Widzewa. Zareagowały również władze Łodzi. Futbolowe środowisko dziwi się, że stosunkowo nowy obiekt sportowy raz po raz jest zalewany i organizatorzy muszą odwoływać imprezy.

Rady Nadzorcza Widzewa Łódź, w oświadczeniu napisał mi.in.: Niepokojące jest jednak, że to kolejny, najpoważniejszy w skutkach problem związany z wpływem warunków atmosferycznych na przeprowadzenie imprezy (wcześniej mecze z Lechią Gdańsk 31 lipca 2022 roku, Jagiellonią Białystok 3 lutego 2023 roku i przy okazji Pikniku Piłkarskiego z okazji 600-lecia Miasta Łodzi 18 czerwca 2023 roku). Odwołanie meczu ciągnie za sobą zarówno poważne konsekwencje finansowe dla Klubu, jak również problemy dla kibiców, planujących często udział w wydarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z tym, że Widzew Łódź S.A. nie jest właścicielem, a jedynie najemcą Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138, Rada Nadzorcza apeluje do wynajmującego, czyli Miejskiej Areny Kultury i Sportu, a także wszystkich ciał nadzorujących tę instytucję, o podjęcie działań mających na celu skuteczne przeprowadzenie imprez masowych, które odbędą się w najbliższym czasie. Zwracamy się także do Urzędu Miasta Łodzi o przeprowadzenie weryfikacji stanu infrastruktury stadionowej, ze szczególnym uwzględnieniem:

systemu drenażu murawy i odprowadzania wody z murawy;

drożności studzienek kanalizacyjnych;

narzędzi posiadanych na wypadek złych warunków pogodowych.

Stan murawy po opadach to niestety kolejny problem związany z wynajmowaną przez Klub stadionową infrastrukturą. Wcześniej Klub sygnalizował również innego rodzaju problemy takie jak: zbyt mała liczba miejsc siedzących i parkingowych w stosunku do zainteresowania, brak ogrodzenia stadionu, brak wystarczającej przestrzeni biurowej do dyspozycji Klubu czy niefunkcjonalność infrastruktury treningowej. Oczekujemy podjęcia dialogu w zakresie strategicznych kierunków polepszania infrastruktury dla Klubu, co powinno odbyć się w ramach bezpośrednich spotkań.

Płynąca ze wszystkich stron krytyka sprawiła, że w magistracie powołany został zespół, który ma zdiagnozować przyczyny wizerunkowej klapy obiektu, którym Łódź się miła niby chwalić.

W skład zespołu wchodzić będą delegaci: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

Miejskiej Areny Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Łodzi

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

