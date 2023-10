Teraz to Karolina Kempińska broni Krzysztofa Skibę niczym lwica. Jest rodzinna awantura! ZDJĘCIA

Jej zdaniem, Renata Skiba dowiedziawszy się o związku męża z młodszą o 26 lat kobietą, była gotowa przymknąć na to oko w zamian za wysoką łapówkę.

Karolina tak opisuje sytuację: - Ok, miej sobie kochankę, ale wszystkie pieniądze, które są do teraz zarobione, mają zostać w domu i te, które zarabiasz teraz, mają też zostać i niech cię utrzymuje kochanka” i że pozory mają zostać zachowane. Zależało jej tylko na pozorach i majątku, który Krzyś zgromadził.

Dodała też

Może warto dodać (z delikatnych rzeczy, mocne ze względu na Krzysia niech zostaną w 4 ścianach), że jedyni wspierający i lubiący ze strony rodziny Skibów byłą to synowie? Ciekawe, czemu reszcie ulżyło. Czy to, że zabraniało się Ex Mężowi nawet wspierać akcji charytatywnych i robił to po kryjomu? Biedne dzieci? Zwierzęta? Chorzy na raka? A fuj! Lepiej wydawać 12 tys. miesięcznie (wg pisma od prawnika) na fryzjera i kosmetyczkę