Przed ślubem Karoliny Kempińskiej i Krzysztofa Skiby w Łodzi zawrzało. Poszło o... poprawianie urody. GORĄCE ZDJĘCIA Karoliny

- Podobno zrobiła się g....burza na temat koloru moich oczu teraz. Tu mam swoje oczy i okulary, tak chodzę przez 90 procent czasu. Do czego to doszło, że trzeba się tłumaczyć z koloru oczu. I już dementując, jedyne, co miałam robione na twarzy, to usta, parę lat temu. Kwas się nie wchłonął, jednego dnia są mniejsze, innego większe, zależnie od tego, ile wypiję wody. A i przepraszam: jeszcze miałam nastawiany złamany nos.