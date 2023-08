Tego jeszcze nie było! Jak dużą kupę robi słoń? Jak wyglądają bobki jeżozwierza nadrzewnego? Wystawa odchodów mieszkańców łódzkiego zoo

Siedemnaście świeżych "eksponatów" na wystawie w łódzkim zoo

Jest "ekogroszek" w wersji małej "produkowany" przez kozy i owce z minizoo oraz w wersji większej przez żyrafy. A te wydalają mało, ale często - jeden osobnik nawet do 15 kilogramów kupy dziennie. - Szkoda, że w naszym ogrodzie nie mieszkają wombaty, których odchody są najbardziej charakterystyczne - to idealne kostki, sześciany - mówi Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji Orientarium Zoo Łódź. Takich ciekawostek o zwierzęcych odchodach można dowiedzieć się dzięki niezwykłej wystawie zorganizowanej w łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. Składa się ona z siedemnastu "eksponatów" prezentowanych przy wybiegach m.in. słoni, kapibary, tapirów, wikunii, nandu, lwa i tygrysa, żyrafy, wielbłąda, zebry. Do przezroczystych pudeł codziennie są dostarczane świeże kupy. Do przygotowania na koniec wakacji kupnego szlaku zainspirowali łódzkie zoo najmłodsi zwiedzający, dla których nie ma tematu tabu. Dzieci pytały na przykład, dlaczego zwierzęta w ogóle się załatwiają, a jak duża jest kupa słonia. I okazało się rzeczywiście, że zagadnienie jest bardzo ciekawe.

Orangutany roznoszą w kupie nasiona po lesie

Odchody zwierząt stanowią ważną część świata przyrody.

- Orangutany, a w naszym ogrodzie mieszkają sumatrzańskie, jedyne w Polsce, w naturze żyjące na Borneo i Sumatrze, są ogrodnikami lasu. Gdyby nie te zwierzęta, naturalny las na tych wyspach byłby bardzo ubogi. Orangutany m.in. odżywiają się owocami, a potem wraz z odchodami roznoszą nasiona po całym lesie. Gdyby nie orangutany, to by on zanikał - dodaje Michał Krause, kierownik jednej z sekcji hodowlanych zoo.

Odchody potrafią być też cenne i mieć wiele zastosowań. W XIX wieku Chile, Peru i Boliwia toczyły wojny o guano morskich ptaków, które było stosowane jako naturalny nawóz. W dzisiejszych czasach z produktów przemiany materii słowików wytwarza się kremy. Z niestrawionych ziaren kawy znalezionych w odchodach słonia przyrządza się jeden z najdroższych naparów na świecie. Filiżanka tego napoju kosztuje 50 dolarów. Nie tylko w Afryce wykorzystuje się odchody zwierząt, np. wielbłądów czy bydła, jako opał. Około 100 ton odchodów rocznie opuszczających łódzkie zoo trafia do biogazowni.

- Odchody mieszkańców naszego zoo to także bardzo ważny materiał dla pielęgniarzy i lekarzy weterynarii. Na ich podstawie mogą ocenić kondycję zwierzęcia, a nawet jak radzi sobie ono ze stresem, bo bada się hormony stresu właśnie w kale - dodaje Michał Gołędowski.

Wystawa kup potrwa od 14 do 20 sierpnia.