Tak się bawili łodzianie na ostatniej imprezie w klubie Bajka przy ul. Piotrkowskiej ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Ale to nie koniec wyjątkowych imprez planowanych na lato 2023 w klubie Bajka. Już w najbliższą sobotę odbędzie się party nie tylko dla singli "Lato mija, a ja niczyja". Panie do północy będą mogły napić się darmowego drinka. 11 sierpnia z kolei zaplanowano "Wakacyjny lot", podczas którego panie będą mogły do północy wejść do klubu bezpłatnie. 12 sierpnia, w sobotę, szykuje sie "Wakacyjny podryw" - single zostana oznaczeni specjalnymi opaskami. W tym przypadku wstęp dla wszystkich wyniesie 25 zł.