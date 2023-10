Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect

ZOBACZ ZDJĘCIA

Jakiś czas temu Patrycja Markowska wpuściła do swojego domu ekipę programu "Uwaga! TVN", dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, czym na co dzień otacza się córka Grzegorza Markowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje salon piosenkarki.

Piosenkarka ma także dom w Hiszpanii, niedaleko Barcelony. Z relacji jednego z tygodników wynika, że przestronny dom, przepiękna okolica i ciepły, nadmorski klimat to doskonałe miejsce do spędzania czasu dla obojga. Patrycja znalazła tam doskonały azyl do pracy nad kolejnymi materiałami do nowych nagrań. Miejsca jest tyle duże, że swobodnie będzie mogła zabierać ze sobą także muzyków z zespołu.