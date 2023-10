Tak mieszka Anita Lipnicka. Wnętrza jej loftowego mieszkania zachwycają ZDJĘCIA

Anita Lipnicka debiutowała w popowym zespole Varius Manx, z którym nagrała dwie płyty, szybko stając się jednym z najbardziej popularnych głosów swojego pokolenia. Łącznie na koncie ma piętnaście albumów, sprzedanych w ponad 2 milionach egzemplarzy, oraz wiele prestiżowych nagród fonograficznych.

Anita Lipnicka jest jedną z tych gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności. W wywiadach chętnie opowiadała o swojej muzyce, jednak pozostawała z dala od prywatnych spraw. Kilka lat temu opowiedziała o swojej walce z chorobą nowotworową. Kiedy w 2012 roku u Anity Lipnickiej zdiagnozowano nowotwór ślinianki, artystka niezbyt wiele zdradzała na ten temat. Przez lata koncentrowała się na swojej karierze muzycznej i nawet kiedy po 12 latach związku rozstała się z Johnem Porterem, stroniła od opowiadania o tym w mediach. Podobnie było, gdy nastąpił nawrót choroby. Artystka przeszła kilka operacji i walczyła o życie. Dopiero w 2017 roku zdecydowała się opowiedzieć o zmaganiach z nowotworem, na który zachorowała 5 lat wcześniej.

Po operacji wróciłam do domu, jakby nigdy nic się nie wydarzyło - powiedziała w jednym z wywiadów. - Jedyne, co mnie martwiło, to myśl, że jeślibym zniknęła, mojemu dziecku zabrakłoby mamy. Nie myślałam, że zabraknie mnie dla życia albo zabraknie życia mi. Jestem gotowa odejść w każdej chwili. W sensie metafizycznym i dosłownym".