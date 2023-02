Tak Magda Gessler zmieniała swoja fryzurę! ZDJĘCIA. Restauratorka i jej niezwykłe włosy. Jak zmieniała się fryzura Magdy Gessler? Agnieszka Jedlińska

Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda polskiej telewizji. Restauratorka jest jedną a najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Wyrazista nie tylko w sposobie bycia, ale również w stroju i fryzurze. Wiele osób od lat zastanawia się jaki jest sekret jej fryzury. Czy to co nosi na głowie to jedynie efekt zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, czy raczej fryzjerskie tricki polegające na zagęszczaniu naturalnych włosów doczepianymi treskami, czy zrobiona według jej projektu peruka z naturalnych loków.