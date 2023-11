Szykuje się czwarty ślub Zbigniewa Zamachowskiego. Goście otrzymali już zaproszenia ZDJĘCIA

Zbigniew Zamachowski ma na koncie trzy małżeństwa. Pierwszą żoną 62-letniego gwiazdora była młodsza o 9 lat Anna Komornicka. Uczucie wypaliło się jednak po trzech latach i zakochani rozstali się w atmosferze skandalu. Później była Aleksandra Justa, z którą aktor doczekał się czwórki pociech: Antoniego, Tadeusza, Marii i Bronisławy. Po 20 latach postanowił zakończyć związek. Następnie wziął ślub z Moniką Richardson. Później (od 2021 roku) spotyka się z koleżanką po fachu.

POSMAK MŁODOŚCI, CZWÓRKA DZIECI I... - ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI SZCZERZE O BYŁYCH ŻONACH - KLIKNIJ TUTAJ

Teraz Zamachowski gościł w nowym wydaniu „Dzień dobry TVN” i opowiedział m.in. o relacjach z dziećmi. Aktor już od jakiegoś czasu nie widział się z jednym z synów. - Obecnie nie jest możliwe, żebyśmy spotkali się w komplecie, ponieważ mój syn, dziecko numer trzy, Tadeusz, parę miesięcy temu wyjechał do Australii. Prawdę powiedziawszy ani my, ani on nie wie, kiedy tak naprawdę wróci - mówił. - Szuka szczęścia. Żyje i chyba całkiem fajnie mu to idzie. Kibicujemy mu wszyscy. Spotykamy się pod jego nieobecność we trójkę.