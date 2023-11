Szokujący dowcip w oknie łódzkiej kamienicy. Zażartowano z tragedii sprzed 20 lat...

ZOBACZ ZDJĘCIA

W beczce wystawionej za okno znajdowały się lalki niemowlaki, a widać je było przez otwór wycięty właśnie dla tego efektu. Niewątpliwie "instalacja" prawdopodobnie skomponowana na halloweenowy wieczór nawiązywała do tragedii, która wydarzyła się na tej ulicy 20 lat temu. Dowcip nie wszystkim się spodobał.

- Jestem zbulwersowany poziomem poczucia humoru autora... - mówi pan Jacek, który widział szokującą kompozycje na własne oczy. - Nie powinno się żartować z tragedii...

Przypominamy, że całą Polską wstrząsnęła makabra, która rozegrała się w jednym z mieszkań przy ul. Radwańskiej 49 w 2003 roku. 26 kwietnia policjanci weszli do jednego z mieszkań przy ul. Radwańskiej. Chcieli zatrzymać 29-letniego Krzysztofa N. Mężczyzny nie było jednak w domu. W lokalu znajdowała się jego ciężarna żona – 30-letnia Jadwiga, która nie chciała otworzyć funkcjonariuszon drzwi. Mundurowi wezwali straż pożarną i po wejściu do środka przeszukali mieszkanie. Zauważyli, że w szafie stoją trzy beczki do kiszenia kapusty – były zamknięte i uszczelnione silikonem. Gdy je otworzyli, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Wewnątrz znajdowały się zmumifikowane ciała czwórki dzieci – dwóch bliźniaków w wieku około 5 lat oraz dwojga niemowląt.