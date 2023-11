Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi świętuje 60-lecie. GALERIA ZDJĘĆ, FILM

60 lat Szkoły Podstawowej nr 174 na Dąbrowie

Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego została wybudowana jako pierwsza nowa szkoła na osiedlu Dąbrowa, w dzielnicy Górna w 1963 roku - dokładnie przed 60 laty. Jej patronem jest Jan Machulski - aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog. Imię nadano szkole w 2010 roku.

OGLĄDAJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z JUBILEUSZU 60-lecie SP 174

Data obchodów jubileuszu nie jest przypadkowa - związana jest bowiem z rocznicą śmierci patrona. Niezapomniany Jan Machulski odszedł 20 listopada 2008 roku. Ale jest i drugi powód - szkoła choć oddana 1 września 1963 roku, pierwsze tygodnie funkcjonowała w gmachu przy ulic Naruszewicza i dopiero 19 listopada uczniowie weszli do nowego gmachu.

- To doniosły dzień dla całej społeczności naszej szkoły – uczniów, nauczycieli, pracowników, absolwentów, a w ciągu 60 lat ukończyły ją tysiące łodzian - mówi Beata Rubinkowska, dyrektor SP 174. - Dziś - 20 listopada 2023 roku - główna uroczystość z programem artystycznym i zaproszonymi gośćmi, ale świętujemy dłużej - obchodząc cały tydzień patrona.

W tym czasie można oglądać zgromadzone pamiątki - zdjęcia, filmy, kroniki szkolne, można porozmawiać z byłymi nauczycielami, absolwentami, pracownikami, powspominać dawne czasy. Wielu mieszkańców łódzkiej Dąbrowy wraca tu z sentymentem - kiedyś byli uczniami, dziś przyprowadzają swoje dzieci lub są tu nauczycielami.

- Panuje u nas prawdziwie rodzinna atmosfera i wiele osób do niej chętnie powraca - podkreśla Beata Rubinkowska. - Ja również jestem absolwentką tej szkoły, tu bije moje serce. Uczyłam się w innych, trudnych czasach, ale działo się wiele, a przede wszystkim spotkałam tu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakty do dziś.