Szaleniec w powiecie skierniewickim ścigał się z karetką pogotowia jadącą na sygnale Zobacz, co mówi o tym policja

Do zdarzenia doszło w sobotę pomiędzy godziną 12, a 14 w powiecie skierniewickim. Karetka pogotowia jechała na wezwanie do mężczyzny, który był w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, stracił przytomność. Ratownicy mieli do pokonania 20 km, jechali na sygnale, padał deszcz, a znaczne fragmenty drogi były pokryte liśćmi.

- Warunki drogowe były trudne - mówi Adam Stępka, ratownik pogotowia i jego rzecznik prasowy. - Przed nami jechało białe osobowe auto, którego kierowca zachowywał się w sposób skandaliczny - ścigał się z naszą jadącą na sygnale karetką. Gdy zbliżaliśmy się do jego auta gwałtownie hamował, a gdy chcieliśmy go wyprzedzić przyspieszał poruszając się z prędkością ok. 140-150 km/h.

Cała sytuacja trwała ok. 5-7 minut, ale ratownikowi udało się nagrać tylko kilkadziesiąt sekund z całego zajścia. Wyścig osobówki z karetką zakończył się dopiero wtedy gdy pogotowie zjechało z głównej drogi na drogę podporządkowaną wiodącą w kierunku miejsca wezwania.